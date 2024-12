Accuse a Servalli su decoro pubblico e sicurezza: Senatore critica la gestione del sindaco di Cava dè Tirreni

Senatore ha espresso forti preoccupazioni sulla gestione del decoro pubblico in città, accusando l'amministrazione comunale di non affrontare seriamente la situazione.

Il coordinatore regionale di Meridione Nazionale, Alfonso Senatore, ha risposto alle recenti dichiarazioni del sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, riguardo alla proposta di regolamentare le effusioni amorose in pubblico.

«Il sindaco, pur essendo un uomo d’amore, sembra non essere a conoscenza di quanto accade durante le Vigilie di Natale e Capodanno nella sua città», ha dichiarato Senatore, facendo riferimento a comportamenti che, secondo lui, vanno oltre i limiti della decenza. «Non parliamo di semplici baci, ma di effusioni eccessive che superano la tollerabilità pubblica», ha aggiunto.

In risposta, Senatore ha proposto un’ordinanza comunale per disciplinare tali atti, con sanzioni fino a 500 euro. «Non mi sembra appropriato che persone, indipendentemente dal loro orientamento sessuale, si scambino effusioni spinte in pubblico», ha spiegato, sottolineando l’importanza di rispettare la sensibilità della comunità, in particolare dei bambini.

«Ognuno è libero di fare ciò che vuole in privato, ma in pubblico bisogna considerare il bene comune», ha affermato, richiamando il modello della tolleranza zero che fu adottato a New York sotto la guida del sindaco Rudy Giuliani, e che in passato aveva portato ordine a Cava de’ Tirreni.

Secondo Senatore, la “Broken Windows Theory”, che suggerisce di punire anche le piccole trasgressioni per evitare l’escalation della criminalità, dovrebbe essere applicata anche a Cava de’ Tirreni. «L’assenza di interventi ha portato ad un aumento dei reati, come l’accoltellamento di un 16enne avvenuto recentemente in piazza», ha affermato, chiedendo un intervento deciso contro l’inciviltà.

Il sindaco Servalli ha contestato fermamente la proposta, definendola «paradossale» e sostenendo che la città abbia ben altre priorità. «Le espressioni di amore sono una cosa bellissima e fanno parte della nostra cultura di accoglienza», ha dichiarato, difendendo la libertà di manifestare affetto in pubblico.

La polemica continua a dividere l’opinione pubblica cittadina, con Senatore che ribadisce l’importanza di affrontare con coraggio questioni che riguardano il decoro pubblico e la sicurezza. «Invito il sindaco a prendere decisioni coraggiose e a mantenere un dialogo aperto su queste tematiche», ha concluso, sollecitando un’azione chiara e rispettosa nei confronti delle sensibilità collettive.