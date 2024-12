Colpo in attacco per l’Angri: ecco Petar Kunic

Nuovo colpo in attacco per l’Angri. Il presidente Raffaele Niutta continua il suo lavoro instancabile per rinforzare la squadra e garantirle i mezzi per lottare per la salvezza.

Dal campionato bosniaco arriva Petar Kunic, attaccante 31enne con doppia cittadinanza bosniaca e serba. Nato a Drvar nel 1993, Kunic proviene dallo Sloboda Tuzla, squadra della massima serie bosniaca. Con i suoi 189 cm, è una punta centrale che può essere impiegata anche come ala destra o sinistra. Per Kunic si tratta della prima esperienza calcistica in Italia.

La sua carriera vanta numeri di tutto rispetto: 116 presenze e 49 reti nella Premier Liga BiH, con trascorsi anche in Serbia. Ha inoltre collezionato 14 convocazioni nelle nazionali giovanili di Bosnia ed Erzegovina e Serbia, segnando 3 reti. Tra i club in cui ha militato figurano FK Borac Banja Luka, FK Radnik Bijeljina, FK Rudar Prijedor, HSK Zrinjski Mostar e FK Sloboda Tuzla.

Oggi, Kunic ha già svolto il suo primo allenamento con l’Angri ed è pronto a dare il massimo per aiutare la squadra a centrare l’obiettivo salvezza.