Fuochi d’artificio: i Carabinieri consigliano la massima prudenza per evitare incidenti

Gli esperti raccomandano di evitare i fuochi d'artificio non classificati e di non raccogliere mai quelli inesplosi. In caso di ritrovamento, è fondamentale avvertire immediatamente le forze dell'ordine al numero 112.

Nell’ambito della campagna di prevenzione contro i rischi legati all’uso imprudente dei fuochi d’artificio durante le festività natalizie e di fine anno, gli Artificieri Antisabotaggio del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno hanno realizzato un video informativo per sensibilizzare la popolazione sui pericoli connessi all’utilizzo dei botti.

Il personale specializzato ha sottolineato che non esistono fuochi d’artificio completamente sicuri, poiché tutti contengono polvere da sparo, una sostanza altamente pericolosa. L’uso incauto di petardi e fuochi d’artificio, anche quelli a volte illegali, può provocare gravi lesioni, come ustioni al volto e alle mani, o addirittura la perdita di un arto in caso di esplosioni di dispositivi ad alta potenza.

Ogni tipo di esplosivo, infatti, può causare danni anche a seguito di semplici azioni come pressione, urto, sfregamento o calore.

Inoltre, è importante acquistare solo prodotti pirotecnici regolarmente autorizzati, che devono riportare sull’etichetta le informazioni necessarie, tra cui il numero di autorizzazione al commercio e le modalità d’uso.

L’invito dei Carabinieri è chiaro: “Usa la testa per non rovinarti la festa”, ricordando a tutti che la prudenza è l’unico modo per godere delle celebrazioni in sicurezza.