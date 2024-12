Nocera Superiore, atto vandalico alla biblioteca: la condanna del sindaco D’Acunzi

D’Acunzi sottolinea come l’attacco arrivi proprio in un momento di forte impegno per la valorizzazione del patrimonio culturale cittadino.

“Quello di oggi è stato un risveglio amaro e inaccettabile.” Così Gennaro D’Acunzi, sindaco di Nocera Superiore, ha commentato l’atto vandalico che nella notte ha colpito la biblioteca comunale, simbolo culturale della città.

“La biblioteca comunale è stata vandalizzata nella notte,” scrive il sindaco in un post. “Questo non è solo un gesto incivile, ma un’aggressione vergognosa e gratuita al cuore pulsante della cultura della nostra città. Abbiamo immediatamente sporto denuncia ai Carabinieri, perché un’azione così vile non può e non deve trovare alcuna giustificazione.”

D’Acunzi sottolinea come l’attacco arrivi proprio in un momento di forte impegno per la valorizzazione del patrimonio culturale cittadino. “Non sarà certo questa codardia a fermarci! Continueremo con determinazione il nostro lavoro, perché lo dobbiamo ai giovani, alle famiglie e ai cittadini che meritano di vivere in una comunità civile e rispettosa.”

Definendo l’episodio “ignobile e vigliacco,” il sindaco lancia un appello alla riflessione: “Chi compie simili gesti dimostra di non comprendere che i beni comuni sono un patrimonio di tutti. Distruggerli significa ferire la propria città e, in fondo, anche se stessi.”

Un messaggio di condanna, ma anche di speranza, chiude le sue parole: “Rispettiamo ciò che è di tutti. Solo così possiamo costruire un futuro migliore per la nostra comunità.”