Scafati. Dottoressa della guardia medica rifiuta una chiamata: scoppia la polemica social

La segnalazione riguarda un episodio in cui un medico avrebbe rifiutato un intervento domiciliare richiesto per un paziente

Un episodio di presunta negligenza ha scatenato polemiche a Scafati, dove una cittadina ha espresso il suo dissenso per il comportamento di una dottoressa della guardia medica locale. La segnalazione riguarda un episodio accaduto di recente, in cui un medico avrebbe rifiutato un intervento domiciliare richiesto per un paziente considerato fragile a causa di gravi problemi cardiaci pregressi.

Secondo quanto riportato sul gruppo Facebook “Sei di Scafati se…”, la dottoressa avrebbe declinato l’intervento dichiarando: “Ho già ricevuto tre chiamate domiciliari per oggi e mi sposto solo per persone sopra gli 80 anni o allettate.” Una risposta che ha lasciato la famiglia del paziente incredula e amareggiata, sottolineando come la salute non dovrebbe essere soggetta a discriminazioni o valutazioni personali da parte di chi ha il dovere di intervenire.

La cittadina ha denunciato pubblicamente il comportamento della dottoressa, accusandola di mancanza di empatia e professionalità, e ha espresso il timore che situazioni simili possano ripetersi. “La salute non ha età né priorità soggettive, ogni richiesta merita attenzione e rispetto”, ha dichiarato, auspicando un intervento delle autorità competenti per evitare che episodi del genere possano verificarsi nuovamente.