Solidarietà a Cecilia Sala: la libertà di stampa sotto attacco in Iran

La redazione di Agro24.it esprime la propria solidarietà e vicinanza alla collega giornalista Cecilia Sala, arrestata a Teheran il 19 dicembre 2024 e attualmente detenuta nella prigione di Evin. Sala, 29 anni, è una reporter di spicco che collabora con Il Foglio e Chora Media, nota per il suo impegno nel documentare realtà complesse e spesso pericolose.

La vicenda

Cecilia Sala si trovava in Iran con un regolare visto giornalistico dal 12 dicembre, impegnata a raccontare le proteste civili e la repressione statale nel paese.

Le autorità italiane, inclusa l’ambasciatrice a Teheran Paola Amadei, sono intervenute per verificare le sue condizioni, confermando che Sala è detenuta in isolamento ma in buone condizioni di salute

Le motivazioni ufficiali dell’arresto non sono state rese note. Alcune fonti ipotizzano che possa trattarsi di una ritorsione per l’arresto in Italia di un cittadino iraniano accusato di traffico di componenti per droni destinati all’Iran. Tuttavia, tali collegamenti non sono stati confermati ufficialmente.

Solidarietà

La professione giornalistica richiede coraggio, integrità e un impegno costante per documentare e raccontare fatti spesso scomodi, in contesti dove la libertà di stampa è limitata o inesistente. L’arresto di Cecilia Sala rappresenta una violazione dei diritti fondamentali e un attacco alla libertà di informazione, valori che dovrebbero essere tutelati e promossi a livello globale.

In questo momento delicato, ci uniamo all’appello delle istituzioni italiane e della comunità internazionale affinché Cecilia Sala venga liberata al più presto e possa tornare a svolgere il suo prezioso lavoro. Ribadiamo l’importanza di garantire la sicurezza e la protezione dei giornalisti ovunque essi operino, riconoscendo il loro ruolo cruciale nel mantenere vive la democrazia e la libertà di espressione.