Pompei. Rapina un negozio con una forchetta: arrestato 47enne

Un episodio decisamente insolito si è verificato a Pompei, in provincia di Napoli, dove un uomo di 47 anni è stato arrestato per rapina armato di una singolare “arma”: una forchetta. Il malvivente, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, ha fatto irruzione in un negozio situato in via Mariconda nella mattinata di venerdì 27 dicembre. Minacciando i presenti con la forchetta, si è impossessato dell’incasso del negozio e di un telefono cellulare. Non contento, ha tentato anche di strappare la collanina a una dipendente, ma senza successo, prima di darsi alla fuga.

Arresto a Torre Annunziata

La rapina ha subito fatto scattare l’allarme, portando gli agenti del commissariato di Pompei della Polizia di Stato a intervenire prontamente. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli investigatori sono riusciti a identificare il 47enne e a diffondere una nota con la sua descrizione. L’uomo è stato rintracciato a Torre Annunziata, in via Torretta di Siena, mentre si trovava a bordo di una bicicletta. Gli agenti del locale commissariato lo hanno bloccato e trovato in possesso della refurtiva.

Il 47enne è stato quindi arrestato con l’accusa di rapina aggravata e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale.