Volpe ferita in stazione a Cava de’ Tirreni: salvata grazie ai soccorsi

Nella giornata di ieri, presso la stazione ferroviaria di Cava de’ Tirreni, è stata salvata una volpe in difficoltà. Come riportato da SalernoToday, l’animale, visibilmente ferito, si era rifugiato nei giardinetti adiacenti ai servizi igienici dell’area, probabilmente cercando un luogo sicuro. La presenza della volpe non è passata inosservata e ha suscitato la preoccupazione dei passanti, che hanno prontamente allertato il Cras Campania, il Centro di Recupero Animali Selvatici della regione. Il Cras, intervenendo con tempestività, ha coinvolto la ASL veterinaria di Nocera Inferiore per il recupero dell’animale.

Gli operatori specializzati della ASL si sono recati sul posto, mettendo in atto le procedure necessarie per catturare la volpe in modo sicuro e senza ulteriori traumi. L’animale è stato poi trasportato in una struttura idonea, dove riceverà le cure necessarie. Il salvataggio evidenzia ancora una volta l’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni nella tutela della fauna selvatica.