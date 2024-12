Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria: confermato il tracciato costiero e i lavori in corso

Non solo l’Alta Velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria si farà, ma il tracciato definitivo è ormai ufficiale: la linea seguirà il percorso costiero, ricalcando la linea tradizionale. Dopo anni di speculazioni e dibattiti su possibili varianti interne, come un tracciato che avrebbe dovuto attraversare Cosenza lungo la Valle del Crati, arriva la conferma definitiva da RFI (Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo FS).

Nuovo bando per la galleria Santomarco: un’opera chiave per la Calabria

Pochi minuti fa, RFI ha pubblicato in Gazzetta Europea il bando di gara per la progettazione esecutiva e l’esecuzione della galleria Santomarco, parte integrante del progetto di investimento per la nuova linea AV/AC Salerno – Reggio Calabria.

La galleria Santomarco sarà una nuova connessione a doppio binario ad alta velocità tra Paola/San Lucido e Cosenza, con un’estensione complessiva di 22 km, di cui 17 km in sotterraneo. Il progetto prevede anche:

Una nuova stazione a Montalto Uffugo , vicino all’imbocco della galleria sul lato di Cosenza, che servirà il territorio circostante e il polo universitario di Rende.

, vicino all’imbocco della galleria sul lato di Cosenza, che servirà il territorio circostante e il polo universitario di Rende. Viabilità di collegamento per migliorare l’accesso alla nuova infrastruttura.

Il valore del bando supera gli 1,6 miliardi di euro, un investimento strategico per lo sviluppo del Sud Italia, con particolare attenzione alla Calabria.

Lotti funzionali: ecco lo stato di avanzamento

L’intero itinerario Salerno-Reggio Calabria è stato suddiviso in lotti funzionali, con progressi già evidenti su diversi fronti:

Lotto 1a (Battipaglia-Romagnano) : in corso di realizzazione, finanziato dal PNRR.

: in corso di realizzazione, finanziato dal PNRR. Lotto 1b e 1c (Romagnano-Praia) : in fase di iter autorizzativo.

: in fase di iter autorizzativo. Lotto 2 (Praia-Paola) e successivi: progettazione in corso.

Il completamento della galleria Santomarco garantirà il collegamento costiero ad alta velocità fino a Cosenza, confermando che non ci saranno deviazioni interne lungo la Valle del Crati.

Perché il tracciato costiero è strategico

La scelta del percorso costiero non è solo una conferma di quanto deciso in passato, ma anche una garanzia per:

Riduzione dei divari territoriali: il nuovo itinerario collegherà in maniera più efficiente il Nord e il Sud del Paese. Crescita economica e turistica: migliorare la mobilità lungo la costa, dove si concentrano gran parte delle attività produttive e turistiche, avrà un impatto significativo.

Tempi certi e sostenibilità: seguire il tracciato costiero permette di utilizzare infrastrutture già esistenti, ottimizzando tempi e costi rispetto a un nuovo percorso interno.

Un’opera che segna il futuro della mobilità

L’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria rappresenta un investimento senza precedenti per il Sud Italia. Con lavori già in corso e nuove gare d’appalto in pubblicazione, il progetto non solo avvicina il Sud al resto del Paese, ma rafforza la sua centralità nello sviluppo infrastrutturale nazionale.

L’avvio della galleria Santomarco e la conferma del tracciato costiero smontano definitivamente le fake news sulla cancellazione dell’opera e pongono fine a mesi di discussioni su tracciati alternativi non sostenibili. È il momento di guardare avanti, con un’opera che promette di cambiare il volto del Meridione.