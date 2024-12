Castellammare di Stabia: sequestrati 170 kg di prodotti ittici senza tracciabilità

Il 29 dicembre, i militari della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia hanno condotto un’importante operazione di controllo, sequestrando circa 170 kg di prodotti ittici destinati alla vendita in violazione delle normative vigenti sull’etichettatura e la tracciabilità.

Violazioni e sanzioni

Il pesce, destinato al consumo umano, era privo delle informazioni obbligatorie sulla provenienza, una mancanza che costituisce una grave infrazione delle leggi pensate per garantire la sicurezza alimentare e la sostenibilità delle risorse marine. A seguito del sequestro, al responsabile è stata comminata una sanzione amministrativa di 3.000 euro.

Salvaguardia della salute e del patrimonio marino

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di azioni volte a tutelare l’ambiente marino, le risorse ittiche e la sicurezza della navigazione. La vendita di prodotti ittici non tracciati non solo rappresenta un rischio per la salute pubblica, esponendo i consumatori a potenziali pericoli legati alla mancanza di controlli, ma compromette anche l’equità nel settore ittico, penalizzando gli operatori che rispettano le normative.

Impatti sulla navigazione e obiettivi della Guardia Costiera

Oltre ai rischi per la salute, queste attività illecite possono influire negativamente sulla navigazione, creando possibili ostacoli per le unità in transito. Con operazioni come questa, la Guardia Costiera ribadisce il suo impegno nel:

Garantire il rispetto delle normative a tutela della salute dei consumatori;

Salvaguardare il patrimonio marino e la gestione sostenibile delle risorse;

Assicurare condizioni di equità per gli operatori del settore che rispettano le regole.

Attraverso controlli mirati e interventi tempestivi, la Capitaneria di Porto conferma il suo ruolo centrale nella protezione dell’ambiente marino e nel contrasto alle attività illecite che ne minano la sicurezza e la sostenibilità.