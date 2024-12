Crisi politica a Pagani: Orizzonte Comune lascia la maggioranza, sindaco De Prisco in bilico

A Pagani si apre una nuova fase politica di grande incertezza. Il gruppo consiliare Orizzonte Comune ha ufficialmente rassegnato le dimissioni dalla maggioranza guidata dal sindaco Lello De Prisco, annunciando il passaggio all’opposizione. Questa decisione, che coinvolge i consiglieri Califano, Stanzione e Ferraioli, mette in seria difficoltà la stabilità dell’amministrazione comunale.

Le dichiarazioni di Stanzione

Il consigliere Gaetano Stanzione, portavoce del gruppo, ha spiegato le ragioni dietro questa scelta:

“Già nel consiglio comunale di giugno avevamo manifestato il nostro malcontento rispetto ad alcune attività dell’amministrazione, in particolare nella gestione dell’azienda speciale e della municipalizzata responsabile dei servizi strumentali e dell’igiene ambientale. Dopo quattro anni di amministrazione condivisa, abbiamo maturato la consapevolezza di non poter più sostenere scelte che non riteniamo redditizie per la città.”

Stanzione ha sottolineato che Pagani soffre di gravi problemi strutturali e ha un urgente bisogno di recuperare il gap rispetto alle città vicine, aggiungendo che la mancanza di un piano chiaro e prioritario per affrontare le emergenze cittadine ha determinato la presa di distanza.

Le dimissioni degli assessori

Contestualmente, i due assessori designati da Orizzonte Comune, Felice Califano (urbanistica ed edilizia privata) e Carmen Ferraioli (bilancio e controllo finanziario delle partecipate), hanno rimesso le proprie deleghe nelle mani del sindaco.

“Il nostro passaggio all’opposizione è stato preceduto da una profonda riflessione interna. Nonostante il voto favorevole alle delibere relative all’azienda speciale, abbiamo sempre manifestato contrarietà all’esternalizzazione del servizio e ai limiti dell’amministrazione nella gestione diretta delle municipalizzate,” ha aggiunto Stanzione.

La critica alla gestione amministrativa

Tra le principali critiche mosse al sindaco De Prisco, Orizzonte Comune evidenzia una gestione poco efficace delle priorità della città:

Mancanza di un controllo efficace sul territorio e sul tessuto economico.

Insicurezza percepita nelle piazze e difficoltà a creare opportunità per i giovani.

Ritardi nel definire interventi programmatici essenziali per la comunità.

Stanzione ha chiarito che la presa di distanza non mira a sostenere un altro candidato sindaco o a creare tensioni politiche, ma piuttosto a lavorare a un progetto politico alternativo con una visione chiara e condivisa.

Il futuro dell’amministrazione

La decisione di Orizzonte Comune rappresenta un duro colpo per il sindaco De Prisco, che ora dovrà fare affidamento sui consiglieri rimasti in maggioranza per portare a termine il mandato. Le priorità per Pagani, come sottolineato dagli ex alleati, restano il benessere della città e la risoluzione delle criticità strutturali. Tuttavia, il futuro politico dell’amministrazione appare quanto mai incerto.