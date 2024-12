Luci d’Artista a Salerno, caos e disagi tra traffico e blackout

Una vera e propria domenica d’inferno a Salerno, dove il traffico cittadino è andato in tilt a causa del grande afflusso di auto per le Luci d’Artista.

Una vera e propria domenica d’inferno a Salerno, dove il traffico cittadino è andato in tilt a causa del grande afflusso di auto per le Luci d’Artista. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, i tempi di percorrenza nel centro città hanno raggiunto picchi record: fino a 60 minuti per spostarsi dalla stazione ferroviaria a via Trieste.

La situazione è stata aggravata dall’insufficienza dei parcheggi in aree strategiche come piazza della Concordia, piazza Mazzini e piazza Amendola, esauriti già nel pomeriggio, intorno alle 16. Anche la circolazione verso e da piazza della Libertà è risultata fortemente congestionata, lasciando automobilisti e residenti alle prese con lunghi tempi di attesa e percorsi bloccati.

Illuminazione pubblica sotto accusa

Mentre la città splende grazie alle installazioni delle Luci d’Artista, alcune strade rimangono completamente al buio. Il sistema di illuminazione pubblica, già criticato per la scarsa luminosità dei nuovi LED a risparmio energetico, continua a creare disagi.

Negli ultimi giorni, come evidenziato dal quotidiano La Città, si sono moltiplicate le segnalazioni da parte di cittadini e residenti riguardo improvvisi blackout in diverse aree urbane. Questi episodi, oltre a compromettere la sicurezza stradale, sollevano preoccupazioni per l’incolumità delle persone.

Il caso limite di via Domenico Vietri

Tra i tanti episodi segnalati, spicca il caso di via Domenico Vietri, arteria fondamentale che collega via Robertelli e l’area mercatale di Torrione con via Posidonia. Qui il problema dell’illuminazione è particolarmente grave, lasciando una zona strategica della città completamente al buio al calar del sole.

Salerno vive dunque un paradosso: da un lato l’incredibile richiamo delle Luci d’Artista, che ogni anno attirano migliaia di visitatori, dall’altro una gestione critica della mobilità e dell’illuminazione pubblica che compromette l’esperienza di cittadini e turisti. Un equilibrio difficile che, senza interventi rapidi, rischia di mettere in ombra anche gli eventi più brillanti.