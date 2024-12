Nocera Inferiore: il bar Soqquadro lancia un appello per un parcheggio corretto

A Nocera Inferiore si accende il dibattito sulla corretta gestione degli spazi pubblici grazie all’iniziativa di Antonio Mura, proprietario del noto Soqquadro Wine Bar. Con un gesto di sensibilizzazione rivolto a tutta la comunità, Antonio Mura ha voluto sottolineare l’importanza di utilizzare le aree di parcheggio apposite, evitando di lasciare le auto in sosta per strada in modo disordinato.

L’impegno del proprietario del bar nasce dall’osservazione quotidiana delle difficoltà legate al traffico e alla mobilità nella zona. Le auto parcheggiate in modo selvaggio creano non solo disagi per i pedoni e gli altri automobilisti, ma compromettono anche la sicurezza e l’estetica della città. Mura ha deciso di farsi portavoce di un messaggio chiaro e costruttivo: “Basta parcheggi selvaggi e basta scuse. Ho fatto questo video per sensibilizzare i nostri clienti ad usare le aree di parcheggio sia il 31, ma soprattutto tutti i giorni dell’anno”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO