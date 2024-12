Pagani, due rapine e un tentativo fallito: 29enne condannato a 5 anni e 10 mesi

Secondo l’accusa, il 29enne avrebbe simulato il possesso di un’arma in entrambe le rapine, terrorizzando i presenti per poi sottrarre il denaro in cassa.

Due rapine portate a termine e un terzo tentativo fallito, risalenti a gennaio 2022, hanno condotto alla condanna di un 29enne di Pagani a 5 anni e 10 mesi di reclusione, come riporta SalernoToday. Il bottino, raccolto in una pizzeria e in una sala scommesse, si limitava a poche centinaia di euro.

Il processo di primo grado, celebrato davanti al Tribunale di Nocera Inferiore, si è concluso con una sentenza che ha visto invece l’assoluzione di un secondo imputato, un nocerino ritenuto inizialmente complice.

L’assoluzione del presunto complice

Il nocerino era accusato di aver aiutato il 29enne a fuggire in auto dopo i due colpi, ma i giudici hanno ritenuto insufficienti gli elementi per dimostrare la sua complicità. Per questo motivo, l’uomo è stato assolto.

Le indagini

Le indagini, condotte dai carabinieri del nucleo operativo di Nocera Inferiore, si sono avvalse delle testimonianze raccolte sul posto e delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza. Fondamentale, per arrivare alla condanna, è stata la comparazione tra i vestiti sequestrati al giovane e quelli ripresi dai filmati.

La dinamica delle rapine

Secondo l’accusa, il 29enne avrebbe simulato il possesso di un’arma in entrambe le rapine, terrorizzando i presenti per poi sottrarre il denaro in cassa. In totale, il bottino ammontava a poche centinaia di euro, suddivise tra i due colpi effettuati.

La vicenda si conclude con una pesante condanna per l’autore materiale dei fatti e un’assoluzione per il presunto complice, mentre resta alta l’attenzione sulla sicurezza nelle attività commerciali della zona.