Paura a Napoli: SUV si ribalta in via Correra, occupanti in fuga

Nella serata di domenica, poco dopo le 23.00, un forte boato ha spezzato la quiete in via Francesco Saverio Correra, a Napoli, seminando il panico tra i residenti. Un SUV Maserati, noleggiato da un gruppo di ragazzi, ha perso il controllo durante una corsa ad alta velocità lungo la discesa, schiantandosi contro le auto parcheggiate ai lati della strada e ribaltandosi al centro della carreggiata.

Secondo quanto riportato dai testimoni, gli occupanti del veicolo, dopo essersi liberati attraverso il tettuccio del SUV capovolto, hanno rapidamente raccolto i loro effetti personali e si sono dati alla fuga prima dell’arrivo delle autorità. L’incidente, che solo per un caso non ha provocato vittime, ha richiamato sul posto i Vigili del Fuoco, intervenuti per rimuovere il veicolo e ripristinare la viabilità.

Le dichiarazioni del deputato Borrelli

La vicenda ha suscitato l’indignazione di Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra, che ha ricevuto dai cittadini immagini e testimonianze dell’accaduto. “L’ennesimo episodio sconcertante che solo per un caso non si è trasformato in tragedia – ha dichiarato Borrelli – visto che a quell’ora la strada, a ridosso di piazza Dante, è ancora affollata di persone”.

Il deputato ha poi puntato il dito contro la mancata prevenzione e le carenze nelle sanzioni contro i “criminali della strada”, sollevando interrogativi anche sulla responsabilità del noleggio del potente veicolo. “Bisogna capire chi abbia affidato in mano a dei ragazzi un mezzo di questa cilindrata e se siano state rispettate tutte le normative relative all’affidamento di mezzi a neopatentati”.

Borrelli ha inoltre sottolineato un altro aspetto paradossale dell’incidente: l’auto ribaltata ha urtato veicoli parcheggiati in maniera irregolare, aggiungendo così un ulteriore tassello al “trionfo di illegalità”. Il deputato ha concluso sottolineando l’urgenza di interventi mirati per arginare il fenomeno dei criminali della strada, che nel 2024 ha già causato numerose vittime, non solo a Napoli ma in tutto il Paese.

Un episodio emblematico di una problematica che richiede maggiore attenzione e un impegno concreto da parte delle istituzioni per garantire sicurezza e legalità sulle strade italiane.