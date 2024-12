Salernitana: esonerato Stefano Colantuono dopo il ko con il Catanzaro

La Salernitana ha comunicato oggi l’interruzione consensuale del rapporto di lavoro con Stefano Colantuono, il cui contratto sarebbe scaduto il 30 giugno 2025.

La società granata ha espresso gratitudine verso l’allenatore per la dedizione, professionalità e attaccamento dimostrati durante gli anni trascorsi, sia come responsabile del settore giovanile sia come tecnico della prima squadra, in momenti particolarmente complessi.

La proprietà e la dirigenza augurano a Colantuono il meglio per il suo futuro personale e professionale. Un nuovo capitolo si apre dunque per il club campano, in attesa di conoscere i prossimi sviluppi tecnici.