Scafati. Gatto investito ed ucciso in via Cesare Battisti

Un automobilista avrebbe percorso la via a velocità sostenuta, trasformandola in una sorta di "pista di Monza", causando l’immediata morte del povero animale.

Un episodio drammatico ha scosso i cittadini di Scafati, riportando al centro dell’attenzione il problema della velocità e del rispetto per la sicurezza sulle strade urbane. In un post su Facebook, un utente ha denunciato l’investimento mortale di un gatto avvenuto in via Cesare Battisti alle ore 18:36.

Secondo il racconto, un automobilista avrebbe percorso la via a velocità sostenuta, trasformandola in una sorta di “pista di Monza”, causando l’immediata morte del povero animale. L’autore del post ha espresso il suo sdegno per l’irresponsabilità del conducente, sottolineando la gravità del gesto non solo per l’animale investito, ma anche per i rischi che una tale condotta avrebbe potuto comportare in caso di presenza di un bambino o di altri pedoni.

Con tono amaro, il post si conclude con un augurio provocatorio rivolto al responsabile: un “buon nuovo anno” accompagnato da un invito a riflettere sul valore dell’assunzione di responsabilità. “Impara ad assumerti le responsabilità delle tue azioni… allora forse saprai cosa significa davvero essere un uomo”, scrive l’utente, sottolineando come comportamenti di questo tipo mettano in pericolo l’intera comunità.