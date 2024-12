Servizio Civile Universale: ad Angri 55 opportunità per i giovani under 28

Ad Angri arrivano importanti opportunità per i giovani grazie al nuovo bando del Servizio Civile Universale, pubblicato lo scorso 18 dicembre. Nell’ambito dell’Agro nocerino-sarnese, sono complessivamente 397 le posizioni disponibili, di cui 55 riservate ai giovani angresi interessati a dedicare un anno della loro vita a progetti di grande valore per la comunità.

Le opportunità per Angri

I posti disponibili nel comune di Angri offrono l’occasione di partecipare a progetti che spaziano su diverse aree di intervento:

Tutela dell’ambiente : attività volte a migliorare il territorio locale.

: attività volte a migliorare il territorio locale. Promozione culturale e sociale : iniziative per valorizzare il patrimonio cittadino e creare nuove dinamiche di inclusione sociale.

: iniziative per valorizzare il patrimonio cittadino e creare nuove dinamiche di inclusione sociale. Supporto alle fasce deboli: assistenza agli anziani, ai disabili e ad altre categorie fragili della popolazione.

Chi può partecipare

Il bando è rivolto a giovani under 28, cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti, che vogliono intraprendere un percorso formativo e umano attraverso il Servizio Civile Universale. È consentita la candidatura a un solo progetto, rendendo fondamentale la scelta del programma che meglio si adatta alle proprie inclinazioni e obiettivi.

Incentivi economici e riserve

Il compenso mensile per i volontari è di 507,30 euro, confermato come per le edizioni precedenti. Inoltre, sono previsti posti riservati a giovani provenienti da famiglie con un ISEE inferiore a 15.000 euro, per favorire una maggiore inclusione.

Come candidarsi

Le domande devono essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma ufficiale del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, utilizzando lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

La scadenza per l’invio delle candidature è fissata al 18 febbraio 2025, lasciando ai giovani angresi il tempo necessario per valutare e scegliere con attenzione il progetto più adatto.