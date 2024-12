Politica in lutto: addio al senatore Francesco Castiello

La politica salernitana e il mondo parlamentare piangono la scomparsa di Francesco Castiello, senatore del Movimento 5 Stelle, morto all’età di 82 anni presso l’ospedale “Pertini” di Roma dopo l’aggravarsi di una grave malattia. Castiello, originario di Vallo della Lucania, era al suo secondo mandato in Senato e lascia un vuoto profondo nel panorama politico.

“Con profondo dolore apprendiamo della scomparsa del senatore Francesco Castiello, un amico e una figura di riferimento per la nostra comunità e per tutto il Movimento 5 Stelle. La sua perdita è incolmabile. Esprimiamo la nostra vicinanza alla sua famiglia in questo momento di immenso dolore, porgendo le più sentite condoglianze”.

Castiello era noto per la sua immensa cultura e per il suo impegno al servizio delle Istituzioni. Ha saputo unire passione e dedizione alla giustizia, ai territori e alle persone, incarnando un esempio di sensibilità politica e attenzione concreta ai problemi della sua terra.

“Mancherai a me e alla tua terra, che hai tanto amato e aiutato,” ha dichiarato Virginia Villani. “Un grande abbraccio a te e alla tua cara famiglia. È un giorno triste per la nostra comunità, per il Movimento 5 Stelle e per tutti coloro che ti hanno voluto bene”.