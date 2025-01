Autostrade, da oggi aumento dei pedaggi: ecco le tratte interessate

I pedaggi delle tratte gestite da Autostrade per l’Italia aumenteranno dell’1,8%, in linea con il tasso di inflazione programmato per quest’anno.

A partire da oggi, 1° gennaio 2025, i pedaggi sulle autostrade gestite da Autostrade per l’Italia e sulla Napoli-Pompei-Salerno subiranno un aumento, mentre quelli delle altre 22 concessionarie resteranno invariati. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), in una nota del 31 dicembre 2024, ha spiegato che l’incremento non avrà un impatto significativo per gli utenti, grazie al mantenimento degli sconti generalizzati. Senza di essi, l’aumento sarebbe stato pari al 3%.

Concretamente, i pedaggi delle tratte gestite da Autostrade per l’Italia aumenteranno dell’1,8%, in linea con il tasso di inflazione programmato per quest’anno. Un’eccezione è rappresentata dalla Napoli-Pompei-Salerno, dove l’aumento sarà leggermente più contenuto, pari all’1,677%. Tra le tratte più percorse interessate dall’aumento troviamo l’A1 Milano-Napoli, l’A14 Bologna-Taranto e l’A7 Milano-Genova.

Questi adeguamenti riflettono il meccanismo previsto dal contratto di concessione, che lega le tariffe all’inflazione. Tuttavia, il MIT ha sottolineato che gli sconti sugli importi continueranno a essere applicati, evitando un rincaro più significativo. La sospensione degli sconti, infatti, avrebbe comportato un aumento complessivo delle tariffe pari al 3%.

La misura è stata accolta con favore dalle istituzioni e dagli utenti, in quanto mira a ridurre l’impatto economico in un contesto di difficoltà per le famiglie, già gravate dall’aumento dei prezzi di beni e servizi. L’impegno di Autostrade per l’Italia e del governo conferma la volontà di mantenere le autostrade accessibili e di contenere i costi per chi le percorre quotidianamente.