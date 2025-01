Angri, un nuovo inizio: Ciro Francese entra nel Partito Democratico per un cambiamento concreto

Angri ha bisogno di una ripartenza concreta, di nuovi progetti, sinergie e, soprattutto, dell’impegno collettivo per costruire una città moderna, sostenibile e pulita con la determinazione di chi sa che il cammino da percorrere è lungo, ma che insieme si può davvero scrivere una nuova storia per la città.

Il 16 dicembre scorso, Gianluigi Esposito, segretario del Circolo del Partito Democratico di Angri, aveva espresso una grande soddisfazione per l’ingresso nel partito dei consiglieri comunali Roberta D’Antonio, Caterina Barba e Domenico D’Auria, segnando un passo importante verso l’unità e la prosecuzione delle battaglie politiche all’interno della coalizione di centrosinistra.

A soli quindici giorni da quella dichiarazione, arriva una nuova adesione che segna l’inizio di un 2025 ricco di nuove sfide: Ciro Francese ha scelto di impegnarsi con il Partito Democratico, un partito che da sempre si distingue per la sua lotta a favore della tutela dell’ambiente e del territorio.

“Il PD angrese continua, così, a proseguire sulla sua strada di apertura, invitando nuove forze e idee per costruire una proposta politica forte e credibile, che rappresenti l’alternativa necessaria al governo attuale della città”, la dichiarazione di Gianluigi Esposito.

Ciro Francese, ex membro del Movimento Verde e più volte candidato nelle principali competizioni politiche (comunali, provinciali, regionali e anche parlamentari con la Sinistra Arcobaleno), ha sempre combattuto per la difesa dell’ambiente. Un impegno che non è mai venuto meno, e che ora trova una nuova forza e un nuovo slancio nel Partito Democratico.

“Fare politica – ha affermato Francese – significa assumersi delle responsabilità, impegnarsi per il bene della comunità. La mia scelta di entrare in campo per Angri nasce da un profondo legame con la città e dalla consapevolezza che Angri merita un cambiamento radicale. È necessario superare l’impasse in cui è stata trascinata negli ultimi nove anni, in un periodo di stagnazione economica e politica che ha paralizzato il nostro territorio”.

Angri ha bisogno di una ripartenza concreta, di nuovi progetti, sinergie e, soprattutto, dell’impegno collettivo per costruire una città moderna, sostenibile e pulita con la determinazione di chi sa che il cammino da percorrere è lungo, ma che insieme si può davvero scrivere una nuova storia per la città.

Con questa adesione, il Circolo del PD di Angri si arricchisce ulteriormente con un esponente di spicco della società civile, sostenuto non solo dal presidente locale Daniele Selvino e dal segretario Gianluigi Esposito, ma anche dal supporto provinciale di Federica Fortino e Vincenzo Luciano. A livello regionale e nazionale, il partito può contare sull’autorevole guida del Commissario regionale Antonio Misiani e dell’Onorevole Piero De Luca, segretario del Gruppo Parlamentare con delega al PNRR e alle Riforme.