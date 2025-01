Divieto di trasferta per i tifosi Nocerini in vista della gara Ugento-Nocerina

Per garantire lo svolgimento tranquillo della partita di Serie D tra Ugento e Nocerina, e prevenire eventuali scontri tra tifoserie, il prefetto di Lecce, Natalino Domenico Manno, ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi campani. La partita, che si terrà domenica 5 gennaio nel Salento, è valida per il girone H del campionato di serie D e vedrà confrontarsi l’ASD Ugento e l’ASD Nocerina 1910.

Il 30 dicembre scorso, il comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive ha evidenziato gravi rischi di tensioni tra le tifoserie, a causa della lunga rivalità tra le due squadre. In seguito a tale valutazione, il prefetto, su consiglio del questore, ha deciso, con un provvedimento odierno, di vietare la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Salerno, come misura preventiva per evitare disordini.