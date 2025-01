La Befana arriva il 4 gennaio a Sant’Egidio del Monte Albino

Quest’anno, una festa in grande, anche per salutare il 2025, l’anno dove la Pro Loco di Sant’Egidio compie i suoi 50 anni di attività. Allieteranno la serata la rinomata Band degli Skizzekea, non mancheranno inoltre spettacoli dei trampolieri e giocolieri, in più la tradizionale calata della Befana dal campanile dell’abbazia. Animazione per bambini, artigianato locale, degustazione di prodotti tipici della tradizione e per i bambini tante piccole e dolci sorprese.

Per i parcheggi: via Raffaele Falcone e via Pulcinella. Per informazioni: info@prolocosantegidio.it