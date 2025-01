L’inclusione al Cinema, il progetto promosso a Pagani

Pagani – Spesso si usa dire che ci si impegna molto per Chiudere l’anno in bellezza. La cooperativa Autismo e ABA ETS ha voluto concludere il 2024 con un’iniziativa straordinaria, dedicata ai bambini e ragazzi che quotidianamente vivono progetti e attività a Pagani e in altre città dell’Agro Nocerino: un pomeriggio al Cinema Multisala “La Fenice” di Pagani per assistere alla proiezione di Mufasa, il nuovo capolavoro Disney ispirato al Re Leone.

Questo evento, parte del progetto Batti il 10, rappresenta un importante passo avanti nel favorire la sensibilizzazione sensoriale ai suoni e alle luci del grande schermo, elementi che possono risultare complessi per i bambini con disturbi dello spettro autistico.

Grazie alla collaborazione dei professionisti ABA, presenti per supportare i partecipanti, i ragazzi hanno avuto la possibilità di vivere un’esperienza culturale ed emotiva in totale serenità.

Inclusione attraverso esperienze condivise

Progetti come questo dimostrano quanto sia fondamentale offrire ai bambini con autismo opportunità che vanno oltre le routine quotidiane. Il cinema diventa uno strumento di inclusione, un luogo dove i bambini possono sperimentare emozioni, socializzare e avvicinarsi a nuovi stimoli sensoriali. Questi momenti non sono solo un’occasione di svago, ma rappresentano tappe significative per lo sviluppo delle loro capacità di adattamento e interazione.

“Il cinema è di tutti perché l’autismo non è un mondo a parte, ma parte del mondo,” sottolinea la cooperativa, ricordando che l’inclusione passa anche attraverso piccoli gesti che aprono grandi orizzonti.

Un ruolo fondamentale nella riuscita dell’iniziativa è stato svolto da Raffaele Vaglia, che con grande sensibilità e disponibilità ha accolto la richiesta della cooperativa, dimostrando che il vero cambiamento nasce dalla collaborazione tra privati, aziende e associazioni.

Il valore del progetto “Batti il 10”

Batti il 10, sostenuto da donatori privati e aziende, punta a costruire una società più inclusiva, in cui nessuno venga lasciato indietro. Offrire a bambini e ragazzi con autismo esperienze come questa significa abbattere barriere e promuovere una sensibilità collettiva verso le loro esigenze.

Con iniziative come quella al Multisala “La Fenice,” Autismo e ABA ETS dimostra che l’inclusione è possibile e che un piccolo passo oggi può trasformarsi in un grande traguardo domani.