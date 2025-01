Scafati. Notte Bianca anticipata al 2 gennaio

La città di Scafati si prepara a celebrare la grande Notte Bianca, anticipata a quest’oggi, martedì 2 gennaio 2025, a causa delle previsioni meteo avverse previste per il 5 gennaio. L’evento, che promette di regalare una serata di musica e divertimento, vedrà un unico palco centrale in Piazza Vittorio Veneto con artisti di grande richiamo.

Il programma musicale si aprirà alle 21:00 con il concerto di Raf, icona della musica italiana, pronto a emozionare il pubblico con i suoi successi intramontabili. A seguire, alle 23:00, saliranno sul palco gli SLF. Ad aprire la serata musicale sarà Yoseba, giovane talento che scalderà l’atmosfera.

Non solo musica: lungo Corso Nazionale e via Giovanni XXIII (dall’incrocio con via A. Diaz fino a Piazza Vittorio Veneto), sarà allestita un’animazione ricca di intrattenimento a partire dalle 20:00, pensata per grandi e piccini.

L’evento rappresenta un’occasione perfetta per festeggiare insieme l’inizio del nuovo anno in un clima di festa, musica e allegria. La città invita cittadini e visitatori a partecipare numerosi per vivere una serata indimenticabile.