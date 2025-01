Acireale-Scafatese 1-2: Foggia e Gagliardi regalano 3 punti d’oro ai canarini

Nonostante il numero incredibile di infortunati e indisponibili la Scafatese apre il 2025 con una vittoria di importanza vitale per la classifica e per il morale. Un Acireale mai domo, trasformato dagli acquisti del mercato invernale, passa subito in vantaggio, ma i canarini riescono a impattare con il sigillo dell’airone Ciro Foggia. In un secondo tempo per cuori forti, in cui i padroni di casa sfiorano il vantaggio sprecando un contropiede in due contro zero, è Mattia Gagliardi dal dischetto a decidere la gara e dirottare i tre punti verso la Campania.

Acireale-Scafatese 1-2: il tabellino

ACIREALE: Zizzania, Rodio, Di Mauro (1’st Milo), Petta, Vasil (24′ st Sueva), Dampha, Damcevski, Andreassi (18’st Chatzinilolaou), Iuliano (40′ st De Mutiis), Santovito, Mokulu. A disposizione: Grotta, Spinelli, Manoni, Marchetti, Ferrara, Sueva. All. Chianese

SCAFATESE: Becchi, Nunez, Altobello, Magri, Cham; Esposito (46′ st Ndow) Aliperta, Potenza (18’st Iannone); Sowe (30′ st Gagliardi), Colley (40′ st Vacca R.), Foggia. A disposizione: Feola, Gagliardi, Di Maso, Santarpia, Neglia, Lowe, Ndow. All. Atzori

RETI: 5′ Andreassi, 13′ Foggia, 38′ st Gagliardi (rig)

Arbitri: Spina (Barletta), Scorrano (Lecce), Cattaneo (Monza)

Note: Ammoniti: Esposito (S), Sowe (S), Foggia (S), Aliperta (S), Zizzania (A). Calci d’angolo: 4-8. Recupero: 1′ pt, 7’st