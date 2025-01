22enne picchiata e sequestrata dall’ex fidanzato il giorno di Natale: il video dell’aggressione brutale

Un episodio di inaudita violenza scuote il Napoletano: una giovane di 22 anni è stata brutalmente aggredita e sequestrata dall’ex fidanzato, un 23enne, il giorno di Natale. Le immagini della drammatica aggressione, girate dallo stesso aguzzino, mostrano una sequenza di schiaffi, pugni e persino un calcio alla nuca mentre la vittima, inginocchiata a terra e indifesa, è coperta di sangue. Questi video, inviati da conoscenti della ragazza al deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, sono diventati una prova chiave a testimonianza dell’atroce violenza subita.

La dinamica dell’aggressione e del sequestro

L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe attirato l’ex fidanzata con il pretesto di un incontro chiarificatore, per poi trascinarla in un luogo appartato e aggredirla con estrema crudeltà. La violenza non si è fermata lì: la giovane è stata sequestrata per due giorni in un albergo, dove l’aggressore ha fornito documenti falsi per registrarsi, continuando a infliggerle maltrattamenti. Alla fine, l’ha riaccompagnata dai nonni, obbligandola a mentire sull’accaduto e a dichiarare che era stata picchiata da alcune ragazze. Per fortuna, i familiari non hanno creduto a questa versione e hanno denunciato l’accaduto.

La reazione del deputato Borrelli

Il deputato Francesco Emilio Borrelli ha espresso indignazione per la decisione di assegnare al 23enne solo gli arresti domiciliari, nonostante la gravità del reato e la premeditazione dimostrata. “Resto assolutamente perplesso per la decisione di mettere agli arresti domiciliari un giovane che ha dimostrato tutta la sua violenza e la sua capacità di pianificazione criminale. Questa belva ha attirato in una trappola la sua ex fidanzata, l’ha riempita di botte senza alcuna pietà, l’ha sequestrata per due giorni e ha filmato tutto. Mi chiedo cos’altro debba fare un criminale per meritare il carcere,” ha dichiarato.

Borrelli ha anche sottolineato la necessità di garantire massima protezione alla vittima: “Non va assolutamente lasciata sola. Chiedo per il suo aguzzino la massima attenzione fino a quando si troverà ancora ai domiciliari, per prevenire nuovi e più drammatici episodi di violenza.”

Una riflessione sulla tutela delle vittime

Questo episodio solleva l’urgente necessità di rivedere le misure di protezione per le vittime di violenza domestica e di applicare pene adeguate per chi commette reati così gravi. La giovane donna, ora in convalescenza, ha bisogno di sostegno e protezione per affrontare le conseguenze fisiche e psicologiche di quanto subito. Al tempo stesso, la società deve interrogarsi su come prevenire e contrastare fenomeni di questo genere, garantendo giustizia e sicurezza per chi è vittima di tali atrocità.

Qui il video