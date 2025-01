Pagani. Notte bianca e Damante: boom di presenze

Pagani chiude le festività natalizie con la notte bianca e con il dj internazionale Andrea Damante. Corso cittadino gremito per la presenza dei negozi aperti e anche per le diverse iniziative, organizzate per l’occasione. Chiosa finale con il siciliano Andrea Damante – modello, personaggio televisivo e dj – che si è esibito ieri verso le ore 20 presso Piazza Sant’Alfonso. Grande soddisfazione per gli organizzatori di questo evento: Valentina Oliva assessore con delega alla Cultura e Gaetano Cesarano consigliere comunale con delega alle Politiche Giovanili.

“Damante – spiega Oliva – ha trasformato la nostra bellissima piazza Sant’Alfonso in una grande discoteca a cielo aperto, è stato il giusto finale di poco più di un mese in cui, come assessorato alla Cultura nell’ amministrazione De Prisco, abbiamo messo in campo oltre 30 eventi. Urge sottolineare anche la sinergia con i commercianti di tutto il centro città, che abbiamo supportato per le varie attività che hanno realizzato, arricchendo ulteriormente le opportunità ricreative messe in campo, dimostrando che tutto insieme possiamo rendere bella e viva la nostra città . Un ringraziamento alla Camera di commercio Salerno, Confesercenti di Pagani, Gambardella Cash , a tutti i funzionari e agli uffici che hanno lavorato fattivamente, alla Protezione Civile, commercianti e imprenditori che non hanno fatto mancare la loro presenza”.

“È stato straordinario! – esclama Cesarano – Non ci sono altre parole per descrivere il clima di festa, la gioia, la voglia di vivere la propria città e il senso di appartenenza visto negli occhi di tutti per la notte bianca di ieri sera. Iniziative per tutte le età con animazione per bambini, la sfilata della Befana in carrozza, i negozi aperti, i trombonieri e il gran finale con il dj Andrea Damante che, sono certo, resterà a lungo nel cuore di tutti coloro che hanno preso parte all’evento. Pagani ha dimostrato ancora una volta di essere una città viva, che ha voglia di divertirsi e che può ospitare grandi eventi in un’atmosfera magica e di grande tranquillità. Sono certo che stiamo andando nella direzione giusta e che solo insieme: amministratori, associazioni e cittadini possiamo fare la differenza attraverso un lavoro di promozione costante delle eccellenze del territorio e delle attività che si svolgono nella nostra Pagani. Grazie di vero cuore a tutti!”.