Rapinano due negozi e tentano la fuga, arrestati due Napoletani

Gli agenti del Commissariato San Paolo, durante un servizio di controllo del territorio a Fuorigrotta, sono intervenuti in via Piave in seguito alla segnalazione di una rapina in un esercizio commerciale. Giunti sul posto, grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno constatato che due uomini, con il volto coperto, erano entrati nel negozio minacciando con una pistola e si erano impossessati della cassa automatica prima di fuggire.

Poco dopo, un’altra segnalazione di tentata rapina è arrivata da un’attività commerciale di via Aniello Falcone. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno verificato che gli autori erano gli stessi responsabili della rapina avvenuta poco prima in via Piave.

Successivamente, gli agenti del Commissariato di Bagnoli, mentre transitavano in via Consalvo in direzione via Caio Duilio, hanno individuato i due uomini a bordo del veicolo segnalato. Alla vista della Polizia, il conducente ha tentato la fuga accelerando e compiendo manovre pericolose per la circolazione stradale. La corsa si è conclusa in via Canzanella, dove i due sono stati raggiunti e bloccati, non senza difficoltà, grazie all’intervento congiunto degli agenti dei Commissariati San Paolo e Pianura.

Il sequestro

Durante la perquisizione, i due malviventi sono stati trovati in possesso di una pistola lanciarazzi calibro 6mm marca Mondial, 36 telefoni cellulari di vari marchi e modelli, e una console per videogiochi di ultima generazione. Successive verifiche hanno rivelato che la refurtiva proveniva da una rapina presso un negozio di telefonia di via Giulio Cesare.

Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità dei due uomini in altri colpi messi a segno nella zona.