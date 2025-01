Uniti per il sogno, l’appello di Felice Romano ai tifosi della Scafatese

Le parole del patron in vista della cruciale sfida casalinga contro la Reggina, un incontro che per entrambe le squadre potrebbe rappresentare un quarto di campionato.

Appello del presidente della Scafatese, Felice Romano, in vista della cruciale sfida casalinga contro la Reggina, un incontro che per entrambe le squadre potrebbe rappresentare un quarto di campionato.

Le parole del patron

Carissimi tifosi gialloblù,

nella calza della Befana abbiamo trovato 3 dolcissimi punti, che ci hanno permesso di ridurre la distanza dalla vetta della classifica. L’inizio del girone di ritorno non poteva essere migliore, e domenica ci attende un’importante sfida contro la Reggina, un big match in cui tutti noi – squadra, tifosi, sportivi e l’intera città di Scafati – potremo dimostrare la nostra unione e il nostro amore per il canarino.

Il campionato è ancora lungo, ma ogni passo diventa sempre più cruciale per avvicinarci al nostro grande sogno. Sarà una battaglia sportiva intensa e sappiamo di poter contare su di voi, il nostro “dodicesimo uomo in campo”. La vostra voce, il vostro entusiasmo e il vostro sostegno sono l’energia che spinge i nostri ragazzi a lottare su ogni pallone e a non mollare mai.

Domenica lo stadio “Giovanni Vitiello” di Scafati dovrà tingersi di gialloblù. Abbiamo bisogno di ogni singolo tifoso sugli spalti, di tanti cuori che batteranno all’unisono per la nostra squadra. Portate con voi sciarpe, maglie, bandiere e tutti i simboli del nostro amore per la Scafatese.

Abbiamo scritto una pagina importante della nostra storia calcistica al “Granillo” e ora ci ritroviamo davanti una diretta concorrente, pronta a riscattare il risultato dell’andata. È fondamentale far sentire la nostra voce e far vibrare ogni angolo dello stadio: insieme possiamo diventare invincibili.

Siamo una famiglia, e proprio per questo dobbiamo rimanere uniti, nei momenti di gioia come in quelli di difficoltà. Questa squadra ha già dimostrato carattere e talento per competere ai massimi livelli, ma ha bisogno del calore e dell’energia del proprio pubblico.

Forza Scafatese, insieme verso la vittoria!