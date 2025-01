Coldiretti Campania: più trasparenza e tutela per la frutta secca con la nuova norma UE

Entra in vigore un importante regolamento dell’Unione Europea che impone l’obbligo di indicare in etichetta l’origine di tutte le varietà di frutta secca sgusciata o essiccata.

Con l’inizio del nuovo anno, entra in vigore un importante regolamento dell’Unione Europea che impone l’obbligo di indicare in etichetta l’origine di tutte le varietà di frutta secca sgusciata o essiccata. La norma si estende anche ai prodotti di IV gamma, come funghi non coltivati, zafferano e capperi. Coldiretti Campania annuncia la novità sottolineandone l’impatto positivo per i consumatori e per la filiera produttiva locale.

Trasparenza per i consumatori e qualità garantita

“La nuova normativa rappresenta una svolta importante per i consumatori, che finalmente potranno scegliere con consapevolezza prodotti certificati e sicuri” afferma Salvatore Loffreda, direttore di Coldiretti Campania. La regione, infatti, è una delle quattro maggiori produttrici di frutta secca in Italia, con una posizione di primato a livello mondiale nella produzione di nocciole, superando persino la Turchia.

Scegliere nocciole campane significa optare per un prodotto di alta qualità, realizzato nel rispetto degli standard di sicurezza alimentare italiani. La frutta secca, oltre a essere una preziosa fonte di vitamine, proteine e antiossidanti, è ormai un alimento chiave nelle diete salutari. Garantirne la provenienza attraverso l’etichettatura obbligatoria è un passo cruciale per tutelare la salute dei consumatori.

Allarmi alimentari e la sicurezza del Made in Italy

La nuova norma arriva in un contesto in cui i rischi legati alle importazioni di frutta secca da Paesi terzi sono in aumento. Nel 2024, il sistema europeo di allerta rapido (RASFF) ha registrato numerosi casi di allarmi alimentari legati a prodotti contaminati da batteri o pesticidi. Tra i principali imputati figurano pistacchi con aflatossine provenienti da Turchia e Iran, nocciole turche, arachidi e pinoli cinesi.

Il valore economico della frutta secca campana

Secondo un’analisi Coldiretti su dati Ismea-Nielsen, nel 2023 le famiglie italiane hanno acquistato 115 milioni di chili di frutta secca, per una spesa di 1,1 miliardi di euro. Considerando anche l’uso come ingrediente nelle specialità dolciarie, il consumo complessivo arriva a 640 milioni di chili, un dato che evidenzia il peso economico di questo mercato.

“In Campania possiamo vantare vere eccellenze come la Nocciola di Giffoni IGP e la Noce di Sorrento, simboli di qualità riconosciuti a livello internazionale” aggiunge Ettore Bellelli, presidente di Coldiretti Campania. Con oltre 54mila tonnellate di nocciole prodotte ogni anno, la regione si posiziona al primo posto in Italia. Questa coltivazione non solo genera un’importante ricchezza economica, ma contribuisce anche alla conservazione del territorio e alla valorizzazione del paesaggio, in particolare grazie alla rete capillare di coltivazione e trasformazione presente in Irpinia.

Una filiera in crescita che guarda al futuro

Il mercato italiano della frutta secca ha registrato nel 2023 un fatturato di oltre 800 milioni di euro, con una crescita dell’8,5% rispetto all’anno precedente. La filiera, tra le più dinamiche del settore agroalimentare, presenta ampie prospettive di sviluppo.

“La nuova norma sull’etichettatura rappresenta un passo avanti, ma la nostra battaglia non si ferma qui” concludono Loffreda e Bellelli. “Il prossimo obiettivo è ottenere l’obbligo di indicazione dell’origine anche per la frutta secca utilizzata nei dolci, come le creme di nocciole e il torrone. Alcune aziende già lo fanno volontariamente, ma una legge garantirebbe maggiore trasparenza per tutti.”