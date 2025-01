Influenza, ospedali di Nocera, Napoli e Salerno sotto pressione

Gli ospedali campani si trovano in seria difficoltà a causa del numero crescente di accessi da parte dei pazienti, tanto che l’Ospedale del Mare e il Cardarelli di Napoli sono stati riservati esclusivamente a patologie “tempo-dipendenti”. Per tutti gli altri casi, i pazienti saranno indirizzati verso altre strutture sanitarie della regione. Si teme, quindi, un sovraffollamento al pronto soccorso dell’Umberto I di Nocera Inferiore e del Ruggi d’Aragona di Salerno, con un conseguente aumento delle criticità già riscontrate in questi giorni.

Il picco influenzale imminente

L’impennata degli accessi ospedalieri è attribuibile principalmente all’influenza stagionale e ai virus parainfluenzali, che attualmente colpiscono 10 persone ogni mille abitanti. Con la riapertura delle scuole e il ritorno alla routine post-festività, il numero di casi è destinato ad aumentare ulteriormente. Gli esperti prevedono il raggiungimento del picco influenzale già questa settimana o, più probabilmente, la prossima.

A fronte di questa emergenza, l’Unità di crisi della Regione Campania ha imposto, a partire da sabato scorso, la limitazione degli accessi ai due principali ospedali di Napoli, lasciando circa due milioni di persone residenti nell’area metropolitana a dover fare affidamento su altre strutture già sovraccariche. Come spesso accade, le ripercussioni interesseranno anche gli ospedali di Nocera Inferiore e Salerno, con un incremento del flusso di pazienti e la necessità di adottare strategie per gestire al meglio le emergenze.

La riunione all’ASL di Salerno

Questa mattina, l’ASL di Salerno ha convocato una riunione tra il direttore della prevenzione, Arcangelo Saggese, e i medici di base della provincia. L’obiettivo è intensificare la campagna vaccinale, soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione: ultrasessantenni, persone con patologie croniche come diabete, problemi cardiovascolari o esiti da ictus, ma anche pazienti obesi, fumatori accaniti o con altre condizioni di rischio.

L’invito a vaccinarsi è stato esteso non solo al personale sanitario, ma anche alle forze dell’ordine e agli insegnanti. Attualmente, nella provincia di Salerno è stato raggiunto il 53% del target vaccinale, mentre in tutta la Campania la media si attesta al 50%. Tuttavia, una bassa percentuale di copertura vaccinale comporta inevitabilmente un aumento di pazienti a rischio, che finiranno per intasare i pronto soccorso e gli altri reparti ospedalieri, con pesanti ricadute anche nell’area salernitana, in particolare nelle zone più vicine al territorio napoletano.

Consigli dell’esperto per affrontare l’influenza

Il picco influenzale è previsto entro la fine del mese e gli esperti ribadiscono l’importanza di adottare misure preventive. Francesco De Caro, professore di Igiene e Medicina Preventiva all’Università di Salerno, sottolinea alcune raccomandazioni fondamentali:

Igiene delle mani : lavarle frequentemente e accuratamente.

: lavarle frequentemente e accuratamente. Mascherine : consigliate per i pazienti fragili e per chi li assiste, soprattutto in presenza di sintomi anche lievi come il raffreddore.

: consigliate per i pazienti fragili e per chi li assiste, soprattutto in presenza di sintomi anche lievi come il raffreddore. Arieggiamento degli ambienti : favorire il ricambio d’aria nelle abitazioni.

: favorire il ricambio d’aria nelle abitazioni. Evita il fai da te: seguire esclusivamente le indicazioni del medico curante e non affidarsi a rimedi non verificati.

De Caro mette in guardia contro il ricorso a rimedi improvvisati, spesso suggeriti da pseudo-esperti sui social, che possono rivelarsi inutili o addirittura dannosi. Sottolinea inoltre che gli antibiotici sono inefficaci contro i virus e non devono essere assunti se non in caso di complicanze batteriche, sempre previa prescrizione medica.