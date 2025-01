Angri, cane investito a Piazza San Giovanni: appello per trovare il responsabile

L’automobilista coinvolta, alla guida di una vettura grigio scura, avrebbe trascinato l’animale per diversi metri sotto le ruote.

Un tragico episodio ha sconvolto la comunità di Angri nel tardo pomeriggio di ieri, attorno alle 17:45, quando un cane è stato investito nei pressi di Piazza San Giovanni, proprio davanti al fronte civile. Nonostante i soccorsi siano stati allertati immediatamente – tra cui un’ambulanza veterinaria, l’ASL e i carabinieri – purtroppo il cagnolino non è sopravvissuto alle ferite riportate.

Secondo i testimoni, l’incidente è stato particolarmente drammatico. L’automobilista coinvolta, alla guida di una vettura grigio scura, avrebbe trascinato l’animale per diversi metri sotto le ruote. La stessa conducente non si sarebbe accorta immediatamente dell’accaduto e, fatto ancora più grave, non avrebbe prestato soccorso dopo l’investimento.

I presenti, ancora sotto shock, non sono riusciti a fotografare la targa dell’auto, ma stanno ora facendo un appello alla cittadinanza affinché si possano raccogliere informazioni utili a identificare la persona responsabile di questo gesto. Spargere la voce potrebbe essere cruciale per ottenere giustizia per il povero animale.

Un gesto di inciviltà che non deve passare inosservato

L’episodio, oltre a lasciare un grande vuoto per la perdita del cane, riaccende il dibattito sull’importanza del senso civico e delle responsabilità degli automobilisti. Non prestare soccorso dopo un investimento, che sia una persona o un animale, rappresenta un’infrazione gravissima non solo dal punto di vista morale, ma anche legale.