Blitz notturno: banda di malviventi svaligia la banca con escavatore

Un piano audace e meticolosamente orchestrato ha turbato la quiete notturna di Marcianise alle 4:30 del mattino. Una banda di malviventi ha assaltato la Banca di Credito Popolare utilizzando mezzi pesanti e una strategia ben studiata.

Il piano criminale

I ladri hanno bloccato le principali strade intorno alla banca, creando un quadrilatero inaccessibile. Un autoarticolato è stato piazzato strategicamente all’incrocio tra via Cesare Battisti e via Matteotti per impedire il transito, garantendo alla banda il tempo necessario per agire. Subito dopo, un escavatore è entrato in azione, distruggendo il bancomat della banca in pochi minuti.

Un doppio assalto

Non soddisfatti, i criminali hanno utilizzato l’escavatore per aprire un secondo varco nei pressi di via Campania, dove si trovavano le cassette di sicurezza. Dopo aver prelevato il bottino, si sono dati alla fuga, probabilmente a bordo di un’auto o di un furgone, lasciando sul posto l’escavatore e l’autoarticolato.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine, intervenute rapidamente, non hanno potuto fermare i malviventi, che si erano già dileguati. L’audacia e la precisione dell’operazione hanno lasciato residenti e passanti increduli. Polizia e carabinieri stanno conducendo indagini approfondite per identificare i responsabili di questo colpo clamoroso, descritto come “davvero grosso” dagli investigatori.