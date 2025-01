Tumori, record di casi nel 2024: ma le nuove terapie migliorano le prospettive di sopravvivenza

Non si erano mai registrati così tanti casi di melanoma come nel 2024. Secondo il rapporto “I numeri del cancro in Italia 2024”, presentato dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica, le diagnosi di melanoma potrebbero aver raggiunto quota 17.000, un incremento di 4.300 casi rispetto ai 12.700 del 2023.

«A fronte di un numero così elevato di diagnosi – commenta Paolo Ascierto, presidente della Fondazione Melanoma – dobbiamo però sottolineare gli straordinari progressi nella terapia. Grazie all’immunoterapia, anche nei casi di melanoma metastatico, il 50% dei pazienti sopravvive oggi oltre 10 anni dalla diagnosi, un risultato impensabile fino a pochi anni fa».

Le nuove linee guida della Società Europea di Oncologia Medica (Esmo), recentemente pubblicate, confermano il ruolo centrale dell’immunoterapia, che passa dall’essere un trattamento di ultima scelta a terapia di prima linea. In particolare, l’immunoterapia adiuvante, raccomandata dopo l’intervento chirurgico, viene indicata nei melanomi di stadio IIB, IIC e III, compresi i casi metastatici. È inoltre introdotta come prima opzione nei melanomi metastatici, con la possibilità di sostituire la terapia target. Tra le innovazioni più recenti, spicca l’immunoterapia “dual block”, basata su due farmaci che agiscono su diversi blocchi del sistema immunitario, ora rimborsabile in Italia per i melanomi non resecabili o metastatici.

Nonostante i progressi terapeutici, il 2024 potrebbe essere definito un “anno nero” per questa malattia, secondo Ascierto. L’aumento dei casi potrebbe essere legato sia a una maggiore sensibilità della popolazione verso i controlli regolari, essenziali per una diagnosi precoce, sia a una crescente esposizione ai fattori di rischio, come i raggi solari senza adeguata protezione o l’uso di lettini abbronzanti.

Il melanoma, uno dei tumori più frequenti tra i giovani, è attualmente il terzo tumore più diffuso in Italia tra le persone sotto i 50 anni. La sua incidenza è cresciuta drammaticamente negli ultimi vent’anni: dai 6.000 casi del 2004 agli 11.000 del 2014, fino agli ipotizzati 17.000 del 2024.

«Nonostante i notevoli progressi nelle terapie, la prevenzione rimane la nostra arma migliore – conclude Ascierto –. La diagnosi precoce e la consapevolezza dei rischi sono fondamentali per combattere questa malattia in continua crescita».