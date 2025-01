Campania, terzo mandato di De Luca: rischio impugnazione del Governo

Il termine per impugnare davanti alla Corte costituzionale la legge regionale della Campania, che consentirebbe al governatore Vincenzo De Luca di tentare un terzo mandato, scade il 10 gennaio. Il testo dell’impugnativa, elaborato dai ministeri per le Riforme (guidato da Elisabetta Casellati) e per gli Affari Regionali (guidato da Roberto Calderoli), è pronto per essere approvato nel primo Consiglio dei Ministri dell’anno. La vicenda sta alimentando tensioni, in particolare tra la Lega e i governatori del Nord, come Luca Zaia e Massimiliano Fedriga, con la possibilità che i leghisti scelgano di non votare: «Valuteremo a ridosso del CdM», fanno sapere i collaboratori di Matteo Salvini.

Il “trucco” per il terzo mandato

La legge regionale approvata in Campania il 5 novembre scorso prevede che il limite dei due mandati consecutivi, stabilito dalla legge nazionale del 2004, venga calcolato a partire dal mandato attuale e non dalla prima elezione del 2015. Questa interpretazione permetterebbe a De Luca di ricandidarsi nella primavera del 2025, nonostante l’opposizione del Partito Democratico e le chiare disposizioni della normativa nazionale. Tuttavia, la legge nazionale del 2004 è considerata autoapplicativa dal Governo, che intende opporsi entro i termini previsti di 60 giorni.

L’ipotesi dimissioni anticipate e il rischio di sospensiva

Dall’entourage di De Luca è emersa l’ipotesi di dimissioni immediate per anticipare le elezioni regionali e tentare la rielezione prima che la Corte costituzionale si pronunci. Tuttavia, questa strategia è rischiosa: i giudici potrebbero sospendere l’efficacia della legge regionale impugnata in base alla normativa che tutela l’interesse pubblico, creando l’eventualità di elezioni da ripetere.

La partita politica: gli equilibri tra Nord e Sud

Un eventuale stop al terzo mandato di De Luca avrebbe ripercussioni anche per i governatori del Nord che aspirano allo stesso obiettivo, come Zaia. La questione apre uno scontro politico: la premier Giorgia Meloni potrebbe approfittarne per rafforzare la presenza di Fratelli d’Italia al Nord, ridisegnando la mappa del potere in regioni come Veneto, Friuli e Lombardia.

Il piano B: rinvio delle elezioni regionali al 2026

Tra le ipotesi c’è anche quella di rinviare le elezioni regionali al 2026, come già previsto per alcuni sindaci in scadenza, consentendo a Zaia di presiedere alle Olimpiadi invernali. Tuttavia, questa soluzione sembra trovare ostacoli, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, che ha dichiarato: «Non capisco su quali basi giuridiche», ribadendo che Fratelli d’Italia intende decidere il candidato in Veneto.

In un clima politico sempre più teso, il destino del terzo mandato di De Luca resta appeso a un filo, tra strategie giuridiche e interessi di partito.