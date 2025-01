Crisi della Sanità in Italia: Campania ultima per numero di personale sanitario per abitante

La Campania emerge negativamente, occupando l'ultimo posto in Italia per numero di dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale rispetto alla popolazione.

La Sanità italiana sta attraversando una fase critica, come ha evidenziato la Fondazione Gimbe. Durante un’audizione presso la XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, il presidente Nino Cartabellota ha parlato di una “crisi del personale sanitario senza precedenti”. Tra le regioni in difficoltà, la Campania emerge negativamente, occupando l’ultimo posto in Italia per numero di dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale rispetto alla popolazione.

Nel 2022, secondo i dati della Fondazione Gimbe, la Campania registrava solo 8,5 unità di personale sanitario ogni 1000 abitanti, ben al di sotto della media nazionale di 11,6 unità per 1000 abitanti. Inoltre, la spesa pro-capite per i dipendenti del SSN in Campania è stata di 559 euro nel 2023, contro i 672 euro della media nazionale.

La crisi, però, non è esclusiva della Campania. Cartabellota ha spiegato che la difficoltà del Sistema Sanitario Nazionale è legata a errori di programmazione, al definanziamento e alla crescente disaffezione dei professionisti sanitari. Se non ci sarà un intervento concreto per rilanciare le politiche relative al personale sanitario, l’offerta di servizi sarà sempre più insufficiente rispetto ai bisogni di salute della popolazione, minando il diritto alla tutela della salute.