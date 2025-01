Metropolitana di Salerno: stop di tre mesi per lavori di ampliamento

Lo stop servirà per rimuovere un impianto semaforico a Torrione e avviare i lavori necessari per l’ampliamento della metropolitana fino all’aeroporto di Pontecagnano.

A partire dal 1° febbraio 2025, le corse della metropolitana leggera di Salerno saranno sospese per tre mesi. Lo stop, già concordato da tempo con RFI e il Comune di Salerno, servirà per rimuovere un impianto semaforico a Torrione e avviare i lavori necessari per l’ampliamento della metropolitana fino all’aeroporto di Pontecagnano.

La sospensione del servizio è stata pianificata per iniziare subito dopo la conclusione dell’edizione 2024/2025 di Luci d’Artista, così da minimizzare i disagi per residenti e turisti. Durante il periodo di fermo, saranno effettuati scavi sotto i binari esistenti per realizzare un tratto ferroviario dedicato al progetto di estensione della linea metropolitana.

Gennaio 2025 si conferma un mese cruciale per le attività preparatorie: terminata l’installazione del cantiere, è atteso il rilascio della valutazione di impatto ambientale che consentirà di avviare ufficialmente le opere murarie. Lo stato dei lavori è stato aggiornato questa mattina dall’onorevole Luca Cascone.

Per ora, non sono ancora stati definiti servizi di trasporto sostitutivi con Busitalia per mitigare i disagi causati dalla sospensione del collegamento metropolitano. Tuttavia, dalla prossima settimana sono previste riunioni organizzative presso il Comune e la Prefettura di Salerno per pianificare i dettagli e garantire soluzioni alternative ai cittadini.