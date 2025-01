Scontri tra tifosi: prescrizione per 18 ultras di Casertana e Paganese

Si è concluso con la prescrizione il processo per i 18 imputati coinvolti negli scontri tra tifosi di Casertana e Paganese avvenuti l’11 settembre 2016 a Pagani, come riportato da Il Mattino. Gli episodi violenti si verificarono nei pressi del parcheggio del settore ospiti e lungo il percorso verso l’ingresso autostradale. Durante il caos, furono lanciati oggetti come bastoni e cinture. Nei giorni scorsi, il giudice monocratico del Tribunale di Nocera Inferiore ha emesso una sentenza di non luogo a procedere per tutti gli imputati, dichiarando l’intervenuta prescrizione.

I fatti

Secondo la ricostruzione iniziale, sarebbero stati i tifosi ospiti della Casertana a cercare il contatto con i sostenitori locali. L’intervento delle forze dell’ordine, in maniera massiccia, riuscì a evitare conseguenze peggiori, anche se ci furono episodi di alta tensione in via Piazza Santa Chiara e scontri accesi. Gli incidenti resero necessario trattenere calciatori e staff tecnico della Casertana all’interno dello stadio di Pagani fino a tarda notte, con disposizioni per la sicurezza che arrivarono solo dopo la mezzanotte, a circa due ore dal termine della partita.

L’autobus della squadra rossoblù fu inoltre preso di mira da alcuni facinorosi lungo la strada del ritorno, rischiando di essere danneggiato. Le tensioni non risparmiarono nemmeno i passanti, estranei all’evento sportivo, che furono vittime di alcune azioni isolate da parte dei tifosi. Durante gli scontri, si registrarono almeno quattro auto danneggiate e un giovane di Pagani rimase ferito alla testa da una pietra.

Le forze dell’ordine bloccarono e identificarono diversi tifosi della Casertana nei pressi dell’uscita autostradale di Nocera Inferiore. Tra i 18 imputati del processo, tre erano tifosi della Paganese, mentre gli altri appartenevano alla tifoseria ospite.

Il processo, tuttavia, si è estinto a causa della prescrizione, chiudendo formalmente il procedimento nell’ultima udienza. Nonostante ciò, l’inchiesta dell’epoca portò all’emissione di numerosi Daspo, vietando a decine di tifosi coinvolti di partecipare a manifestazioni sportive per diversi anni.