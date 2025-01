Verso Scafatese-Reggina: big match d’alta classifica

La Scafatese domenica 12 gennaio ospiterà la Reggina allo stadio Giovanni Vitiello di Scafati. I gialloblu si trovano al terzo posto in classifica con 36 punti, mentre i granata occupano la quarta posizione con 35 punti; per la squadra di Atzori sarà l’occasione per provare ad allungare sulla Reggina, oltre a non far scappare nuovamente il Siracusa.

Nel match d’andata la Scafatese espugnò il Granillo grazie ad una rete dell’airone Foggia su rigore che regalò i 3 punti ai canarini. La Reggina adesso pare essere in netta ripresa con 3 vittorie nelle ultime 3 gare di campionato, risultati che le hanno permesso di rimettersi in corsa per l’alta classifica.