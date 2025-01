Angri Femminile, ultima sfida della prima fase a Potenza. Capriati: “Essere unite per centrare il nostro obiettivo”

Ultimo appuntamento della prima fase per l’Angri Femminile, che domani pomeriggio alle 19 scenderà sul parquet del PalaPergola per affrontare Basilia Potenza. Entrambe le squadre condividono il primato in classifica con 16 punti, ma le lucane hanno già osservato il turno di riposo.

All’andata, le grigiorosse, guidate da capitan Sapienza, avevano conquistato una vittoria di misura (82-77). Ora l’obiettivo è replicare quel successo per tenere vive le speranze di mantenere la vetta, nonostante la battuta d’arresto subita in casa contro Napoli. La sfida non sarà facile: la formazione di Laura Ortu è ben attrezzata per i playoff nazionali e può contare su giocatrici di spessore come Coelloperez, Mendy e l’esperta Micovic, che rendono il roster avversario particolarmente competitivo.

Alessandra Capriati ha condiviso le sue riflessioni alla vigilia del match:

“Contro Napoli, la difficoltà maggiore è stata muovere bene la palla contro una difesa dura e statica. Anche la nostra fase difensiva non è stata all’altezza delle prestazioni abituali, e abbiamo compreso i nostri errori. Domani, a Potenza, ci aspetta una partita complicata su un campo altrettanto difficile. Sarà una sfida intensa: dovremo essere unite per tutti i 40 minuti e provare a conquistare questo piccolo traguardo.”

Un match cruciale per l’Angri Femminile, determinata a chiudere la prima fase con un risultato positivo.