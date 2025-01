Corbara, riaperta la Strada Provinciale 2: via libera ai mezzi pesanti

Ottime notizie per la viabilità tra l’Agro Nocerino Sarnese e la Costiera Amalfitana. Dopo un periodo di chiusura parziale dovuto al rischio di crollo di un edificio, la Strada Provinciale 2, arteria fondamentale che collega Corbara al Valico di Chiunzi e alla Costiera, è stata nuovamente aperta al transito dei mezzi pesanti, anche se con alcune limitazioni.

L’ordinanza

L’ordinanza n. 1 del 9 gennaio 2025, firmata dal sindaco Pietro Pentangelo, ha revocato il divieto istituito il 26 novembre scorso per ragioni di sicurezza legate alla stabilità del Condominio “Palazzo Desiderio”, situato in via Tenente Lignola. La chiusura era stata imposta dopo la rilevazione di gravi segni di instabilità nell’edificio, che avevano reso necessario bloccare immediatamente il transito sulla strada.

Nelle settimane passate, l’area è stata sottoposta a un rigoroso monitoraggio strutturale. Grazie all’installazione di sensori, è stato possibile rilevare eventuali movimenti dell’edificio. I dati, analizzati dal laboratorio Edil Test nelle date del 20 dicembre 2024 e del 2 gennaio 2025, hanno evidenziato che gli interventi di stabilizzazione, tra cui il puntellamento dell’area interessata intorno al pilastro danneggiato, hanno avuto successo. Le analisi hanno confermato l’assenza di spostamenti significativi, rassicurando sull’assenza di rischi immediati per la sicurezza pubblica.

Le indagini, tuttavia, proseguiranno. Sono previsti ulteriori studi per identificare le cause specifiche del cedimento e per valutare la stabilità complessiva dell’edificio.

Con la riapertura della SP2 arriva anche una novità importante: il limite di peso per i mezzi in transito è stato innalzato a 7,5 tonnellate, rispetto alle precedenti 3,5 tonnellate. Questa misura rappresenta un grande vantaggio per il traffico commerciale e turistico della zona.

Un ulteriore segnale di ritorno alla normalità riguarda il ripristino del servizio di autobus Sita Sud lungo la SP2, operativo da oggi, 10 gennaio.