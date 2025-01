Givova Scafati, oggi l’esito del ricorso sulla squalifica del PalaMangano

Oggi sarà una giornata decisiva per la Givova Scafati: si saprà se il ricorso contro la squalifica del PalaMangano sarà accolto, in toto o in parte. La sanzione, decisa dal Giudice Federale FIP, è arrivata come provvedimento disciplinare per gli episodi accaduti nella gara contro Trieste di domenica scorsa, che hanno portato anche all’inibizione per 7 mesi del patron Nello Longobardi.

La squalifica del campo prevede tre giornate di stop per il PalaMangano, motivata dall’“invasione del campo di gioco da parte di più individui in due occasioni”, come riportato nella decisione del Giudice Federale.

Secondo quanto sottolineato da Il Mattino, qualora Scafati fosse costretta a giocare su un campo neutro, le sedi più vicine potrebbero essere Brindisi o Pesaro. Resta ora da capire se il ricorso riuscirà a ridimensionare la sanzione o se la squadra dovrà effettivamente trasferirsi per le prossime partite casalinghe.