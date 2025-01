Il primo sciopero del 2025, stop nazionale per bus, metro e treni: i dettagli

Finite le festività natalizie e tornati alla routine quotidiana, il 10 gennaio 2025 si preannuncia una giornata complicata per chi deve spostarsi. Lo sciopero indetto dalla sigla sindacale Faisa Confail riguarderà il trasporto pubblico locale su scala nazionale, con uno stop di 4 ore articolato su base territoriale.

Motivi dello sciopero

La protesta è nata dall’insoddisfazione per l’accordo firmato da altre sigle sindacali l’11 dicembre scorso. In una nota, la Faisa Confail ha definito l’intesa una “magra elemosina”, criticando gli arretrati di 500 euro per 16 mesi e i “ridicoli” aumenti previsti: 60 euro da marzo 2025 e 100 euro da agosto 2026. Ma le ragioni dello sciopero non sono solo economiche: al centro della protesta c’è anche la sicurezza sul lavoro. “La parte normativa del contratto, che dovrebbe garantire miglioramenti concreti su sicurezza, formazione e riduzione dell’orario di lavoro, è stata rinviata a data da destinarsi”, si legge nel comunicato.

Disagi previsti nelle città

Roma

A Roma, il trasporto pubblico sarà a rischio dalle 8:30 alle 12:30. Lo sciopero interesserà la rete Atac e le linee periferiche gestite da operatori privati come Autoservizi Troiani e Tuscia.

Milano

A Milano, l’Atm non ha ancora comunicato ufficialmente gli orari dello stop. Tuttavia, metropolitane, tram e autobus potrebbero non circolare per 4 ore nella stessa giornata.

Napoli

A Napoli, l’Eav ha annunciato che lo sciopero si svolgerà dalle 19:32 alle 23:32, con la motivazione di “problematiche relative al Trasporto Pubblico Locale”.

Si consiglia di monitorare gli avvisi pubblici e la segnaletica luminosa nelle diverse città per aggiornamenti in tempo reale.

Possibili altri scioperi: rischio paralisi dal 9 al 10 gennaio

La mobilitazione del 10 gennaio segue quella già proclamata per il giorno precedente, 9 gennaio 2025, che coinvolgerà il personale di manutenzione infrastrutturale di Rfi. Questo sciopero, indetto da Cobas e Cub, durerà 24 ore, dalle 21 del 9 gennaio fino alle 21 del 10.

Non è ancora chiaro se gli scioperi programmati verranno confermati o se potrebbero subire modifiche o annullamenti. Per chi viaggia, sarà importante seguire gli aggiornamenti nelle prossime ore.