Incidente al porto: 2 operai feriti

Un nuovo incidente sul lavoro si è verificato questa mattina al porto commerciale di Salerno, intorno alle 9:30. Come riportato da TVOggi, due operai, impegnati in un’operazione di scarico da una nave, sono rimasti feriti mentre si trovavano all’interno di un contenitore utilizzato per accedere al bordo del cargo.

Secondo le prime ricostruzioni, la struttura avrebbe ceduto improvvisamente, provocando la caduta dei due lavoratori. Entrambi hanno riportato ferite che, fortunatamente, non sono risultate gravi. Uno dei due operai ha subito una frattura al braccio, mentre l’altro ha riportato una lesione alla mascella.

I soccorsi sono stati tempestivi, e le vittime sono state immediatamente trasportate in ospedale per le cure necessarie. Nonostante l’episodio non abbia avuto conseguenze drammatiche, riporta in primo piano il tema della sicurezza sul lavoro all’interno del porto di Salerno, dove episodi simili continuano a verificarsi con preoccupante frequenza.

L’accaduto evidenzia ancora una volta la necessità di implementare misure più rigorose per garantire condizioni di lavoro sicure e prevenire ulteriori incidenti. La sicurezza dei lavoratori dovrebbe essere una priorità assoluta, specialmente in contesti ad alto rischio come quello portuale.