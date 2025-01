Inquinamento del fiume Sarno: denunciato il titolare di un’azienda

I Carabinieri dei Nuclei Forestali di Serino e Forino, nel corso di operazioni mirate al contrasto dell’inquinamento del fiume Sarno, hanno denunciato in stato di libertà l’amministratore di un’azienda conciaria di Solofra. L’uomo è accusato di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi.

L’indagine, condotta con il supporto dei militari della locale Stazione, ha portato alla scoperta di irregolarità nello smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dal ciclo produttivo dell’azienda. Secondo quanto emerso, tali rifiuti non venivano smaltiti secondo le normative ambientali vigenti, configurando una grave violazione.

Durante i controlli, i Carabinieri hanno individuato un’area in cui erano stati depositati circa 50 fusti di plastica contenenti rifiuti classificati come pericolosi. L’intera zona è stata posta sotto sequestro per impedire ulteriori danni ambientali e per avviare le necessarie verifiche.

L’episodio rappresenta un ulteriore campanello d’allarme per il delicato ecosistema del fiume Sarno, già noto per essere uno dei corsi d’acqua più inquinati d’Europa. Le autorità ribadiscono l’importanza di un rigoroso rispetto delle leggi ambientali per tutelare il territorio e la salute pubblica.