L’export italiano brilla: Campania e Sud Italia protagonisti

L’Istat ha pubblicato i dati aggiornati sull’export delle regioni italiane relativi al primo semestre dell’anno. Le regioni più dinamiche sono risultate Sardegna (+18,8%), Calabria (+18,0%), Molise (+14,2%), Campania (+8,8%) e Toscana (+8,7%).

La Campania, regione storicamente votata all’export, si conferma in ottima forma, contribuendo al risultato positivo del Sud Italia (+1,9%) e delle Isole (+7,3%) nell’ambito delle vendite oltre confine.

Tra le destinazioni di spicco per l’export campano si registra un incremento straordinario del 63,6% verso la Svizzera, da sempre un partner commerciale privilegiato per l’Italia, grazie alla vicinanza geografica, alla capacità di spesa e alla facilità di comunicazione con le imprese italiane. Secondo i consulenti di Co.Mark, la Svizzera continua a rappresentare uno dei principali mercati per il Made in Italy, insieme a Francia, Cina e Corea del Sud.

I comparti trainanti per la Campania sono stati gli articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici, che hanno contribuito significativamente alla crescita, come confermato anche per Toscana e Lazio, apportando un incremento del 2% all’export nazionale.

Le analisi di Istat hanno inoltre evidenziato performance notevoli in altre regioni. Tra queste, spiccano la Toscana con un boom delle vendite verso la Turchia (+275,8%) e gli Stati Uniti (+40,0%), e il Friuli-Venezia Giulia con un incremento verso gli USA del 119,3%. Gli Stati Uniti, infatti, si confermano uno dei mercati extra-UE più importanti per il Made in Italy, grazie all’elevato potere d’acquisto e all’apprezzamento costante dei prodotti italiani.

Infine, a livello provinciale, le eccellenze si concentrano a Napoli, Arezzo, Firenze, Latina e Gorizia, che si distinguono per i maggiori contributi all’export regionale e nazionale.