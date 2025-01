Nocera Superiore, educazione stradale per i giovani: convegno “Sii saggio, guida sicuro”

Martedì 14 gennaio, presso il Centro Polivalente di via Russo a Nocera Superiore, si terrà il convegno “Sii saggio, guida sicuro”, evento dedicato alla sensibilizzazione dei giovani sul rispetto delle regole del codice della strada. L’incontro, che rientra nell’ambito dell’omonimo progetto giunto alla sua undicesima edizione, è promosso dalla Regione Campania in collaborazione con Anci Campania e l’associazione Meridiani. Il progetto ha l’obiettivo di formare i giovani sui corretti comportamenti da tenere alla guida, enfatizzando che rispettare il codice della strada significa tutelare la vita e il benessere di tutti.

“Conoscere e rispettare le regole del codice della strada è fondamentale per la sicurezza di ognuno di noi e per quella degli altri”, ha affermato Antonietta Battipaglia, assessore alla Cultura e Politiche giovanili. “Iniziative come questa sono indispensabili per sensibilizzare i più giovani su tematiche così cruciali e per promuovere una cultura della sicurezza che può davvero fare la differenza e salvare vite”.

Nonostante il tasso di mortalità stradale in Italia sia diminuito negli ultimi anni, i numeri delle vittime rimangono alti, con oltre 3.000 decessi ogni anno. Questo convegno, quindi, rappresenta un’opportunità per parlare direttamente con gli studenti e affrontare temi legati alla sicurezza stradale in maniera chiara e incisiva.

L’incontro inizierà alle 9:30 e vedrà la partecipazione di diversi relatori: il tenente colonnello Gianfranco Albanese, Comandante del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Nocera Inferiore, Alessandra Franciosa e Giuseppe Cortese, referenti del “Progetto Scuole Sii saggio, guida sicuro” per l’associazione Meridiani. I saluti istituzionali saranno portati dal sindaco di Nocera Superiore, Gennaro D’Acunzi, dall’assessore Antonietta Battipaglia, dal presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania, Franco Picarone, e dal delegato Anci Campania, Rocco Di Filippo.

Un momento particolarmente significativo del convegno sarà la testimonianza di Gianni De Prisco, vittima di un incidente stradale nel 2017, che condividerà la sua esperienza e il suo impegno nella prevenzione e sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. Gianni, appassionato di musica, ha anche inciso un brano, “Regole”, in cui canta il valore della vita, un dono da non sprecare.

Durante l’incontro, saranno presentate anche le iniziative dell’edizione 2025 del progetto, e gli studenti avranno l’opportunità di partecipare al concorso di idee “Inventa una soluzione per la sicurezza stradale”, creando proposte innovative per migliorare la sicurezza sulle strade.