Scafatese-Reggina: settore ospiti sold-out

Non sarà la partita che deciderà il campionato, ma l’incontro tra Scafatese e Reggina, in programma questa domenica, potrebbe avere un peso significativo per il futuro di entrambe le formazioni. La Reggina arriva all’appuntamento con il vento in poppa, forte di tre vittorie consecutive, e guarda con ottimismo al recupero contro il Favara, sognando di avvicinarsi alla vetta della classifica con un bottino pieno.

Anche a Scafati l’importanza del match è chiara. Il presidente della Scafatese ha chiamato a raccolta i tifosi già a inizio settimana, sottolineando l’importanza della gara.

I 200 biglietti messi a disposizione per i tifosi della Reggina sono andati esauriti in pochissimo tempo. Tuttavia, si vocifera che inizialmente fossero circa 500 i posti riservati agli ospiti, poi ridotti per ragioni di ordine pubblico. Nonostante il numero limitato, la presenza dei tifosi amaranto sarà calorosa e determinata, anche se inferiore rispetto alle aspettative iniziali.