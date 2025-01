Napoli, Conte: “Kvaratskhelia vuole andar via, sono molto deluso”

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha confermato in conferenza stampa che Khvicha Kvaratskhelia ha chiesto di essere ceduto: “Ho parlato con il calciatore e mi ha confermato questa decisione. Personalmente provo una grande delusione, perché in questi sei mesi ho cercato di farlo sentire al centro del progetto e di lavorare con il club per il rinnovo del contratto. Dopo tanto lavoro, siamo tornati al punto di partenza”.

Conte ha aggiunto di voler lasciare la questione nelle mani del club e dell’entourage del giocatore: “Devo fare un passo indietro, non posso trattenere chi non vuole restare. Ho avuto sei mesi per convincere le parti, ma non ci sono riuscito. Ora devono risolvere loro la situazione. È stato un fulmine a ciel sereno”.

Il tecnico ha anche escluso Kvara dalla prossima sfida contro l’Hellas Verona: “Non sarà disponibile, perdiamo un calciatore importante”.